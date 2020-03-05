Netflix platformunun sevilen dizileri arasında yer alan Peaky Blinders 5. sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler konu hakında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Dizinin senaristi Steven Knight tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı duyuruldu. Peki, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayında mı?

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi.

Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.