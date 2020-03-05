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Heyecan dorukta! 6. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Peaky Blinders fragmanı yayında mı?

6. sezon ne zaman başlıyor? Netflix'te milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edilen ve başrollerinde Cillian Murphy, Sam Neill ve Helen McCrory gibi isimlerin yer aldığı Peaky Blinders dizisinin 6. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Senaryosu Steven Knight'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezon çalışmalarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Peki, Netflix Peaky Blinders fragmanı yayında mı? İşte diziye dair merak edilenler...

  • Televizyon
  • 05.03.2020 17:30
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 17:30
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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlıyor?

Netflix platformunun sevilen dizileri arasında yer alan Peaky Blinders 5. sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler konu hakında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Dizinin senaristi Steven Knight tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonun "Black Day" adıyla başlayacağı duyuruldu. Peki, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayında mı?

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi.

Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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