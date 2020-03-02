Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında Sivaslı yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Nüfus cüzdanının doğum yeri kısmında Sivaslı yazan birinin memleketi hangi coğrafi bölgenin sınırları içerisindedir?

A: Ege

B: İç Anadolu

C: Karadeniz

D: Doğu Anadolu

Doğru cevap: A: Ege