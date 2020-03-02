2018'de Brezilya'da Guiness Dünya Rekorlarına en uzun televizyon reklamı olarak giren hangi ürünün reklamıdır?

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "2018'de Brezilya'da, 14 saat yayımlanan ve Guiness Dünya Rekorları'na en uzun televizyon reklamı olarak giren hangi ürünün reklamıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 2018'de Brezilya'da, 14 saat yayımlanan ve Guiness Dünya Rekorları'na en uzun televizyon reklamı olarak giren hangi ürünün reklamıdır?

A: Gazlı içecek

B: Deodorant

C: Spor ayakkabısı

D: Peynir

Doğru cevap: B: Deodorant