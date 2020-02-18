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  • 18.02.2020 23:06
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 23:06

açıklandı mı? EDHO, Survivor, Hekimoğlu, Ramo nedir?

18 Şubat Salı , günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Ekranları başında gündüz ve gece kuşağı yapımlarını yakından takip eden izleyiciler gün sonu reyting sonuçlarını öğrenmek istiyor. Dizilerin sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 18 Şubat günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar

18 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?

Bugün ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu araştırmaya başladı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. bölümüyle, TRT 1'de Tutunamayanlar 6. bölümüyle, Kanal D'de Hekimoğlu 8. bölümüyle ve Ramo dizisi Show TV'de 8. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 18 Şubat reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

18 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Şubat Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 19 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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