Bugün ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu araştırmaya başladı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. bölümüyle, TRT 1'de Tutunamayanlar 6. bölümüyle, Kanal D'de Hekimoğlu 8. bölümüyle ve Ramo dizisi Show TV'de 8. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 18 Şubat reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

18 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Şubat Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 19 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.