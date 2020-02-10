Pazartesi günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Zalim İstanbul'un yeni bölümünde yaşananlar dikkat çekti. Heyecan dolu bölümde Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çaresi kalmadı. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Zalim İstanbul 31. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından beklenmeye başlandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamaz ve kokteyl gecesi Cemre'yi susturur. Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aramaktadır, bu durum Nedim'in de dikkatini çeker. Şenizin planı umduğu gibi ilerlemez. Cenk Cemre'nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok olur.