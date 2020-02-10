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  • 10.02.2020 23:30
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 23:30

31. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Nedim'i şoke eden mesaj ortaya çıkıyor

Her hafta Kanal D'de izleyicileri ekran başına kilitleyen bu akşam 30. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamadı ve kokteyl gecesi Cemre'yi susturdu. Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aradı, bu durum Nedim’in de dikkatini çekti. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanını merak ediyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar

Zalim İstanbul 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Zalim İstanbul'un yeni bölümünde yaşananlar dikkat çekti. Heyecan dolu bölümde Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çaresi kalmadı. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Zalim İstanbul 31. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından beklenmeye başlandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamaz ve kokteyl gecesi Cemre'yi susturur. Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aramaktadır, bu durum Nedim'in de dikkatini çeker. Şenizin planı umduğu gibi ilerlemez. Cenk Cemre'nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok olur.

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