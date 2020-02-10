Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş, Adana Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı duruşunda bulunulmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş, Adana Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı duruşunda bulunulmuştur ?
A: Cüneyt Arkın
B: Kartal Tibet
C: Filiz Akın
D: Fatma Girik
Doğru cevap: C: Filiz Akın
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