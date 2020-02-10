Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit ve Münir Özkul karı-kocayı canlandırmamıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit ve Münir Özkul karı-kocayı canlandırmamıştır?

A: Milyarder

B: Neşeli Günler

C: Aile Şerefi

D: Mavi Boncuk

Doğru cevap: D: Mavi Boncuk