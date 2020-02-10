Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Türkiye'den olimpiyatlara katılan ilk kadın sporculardan olan Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni 1936'da Berlin Olimpiyatlarında hangi spor branşında mücadele etmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Türkiye'den olimpiyatlara katılan ilk kadın sporculardan olan Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni 1936'da Berlin Olimpiyatlarında hangi spor branşında mücadele etmiştir?

A: Eskrim

B: Artistik jimnastik

C: Uzun atlama

D: Cirit atma

Doğru cevap: A: Eskrim