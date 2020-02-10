Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

A: Çok okuyan bilir

B: Çok dinleyen bilir

C: Çok konuşan bilir

D: Çok gezen bilir

Doğru cevap: D: Çok gezen bilir