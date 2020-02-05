Kuruluş Osman 9. bölüm canlı izle! Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 9. bölüm canlı izle seçeneği akşam saatlerinden itibaren izleyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Heyecan dolu yeni bölümde Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozuyor. Şeyh Edebali'nin "Toprağa su katarsan balçık, kan katarsan vatan olur!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Kuruluş Osman 9. bölümü canlı izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

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KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur.

OSMAN KALANOZ'U ÖLDÜRÜYOR

Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir.

SOFİA ALİŞAR'I OSMAN'A KARŞI KIŞKIRTIYOR

Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır.

OSMAN VE ALİŞAR BEY ARASINDA GERİLİM

Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador'un ölümünden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia'nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Herkes aslına rücu etti; kurtlar kurtluğu, itler itliğe..."

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.

ŞEYH EDEBALI KIZINI OSMAN'A VERMİYOR

Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?