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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 00:27

10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oba yasta: Gündüz Bey öldü mü?

ATV ekranlarının iddiali prodüksiyonuyla dikkat çeken dizisi bu akşam yayınlanan 9. bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Son bölümde Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozdu. Şeyh Edebali'nin "Toprağa su katarsan balçık, kan katarsan vatan olur!" sözleri izleyicilerin dikkatini çekti. Bölümün ardından . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte son bölümde yaşanan gelişmeler

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında ilgiyle takip dizisi Kuruluş Osman dizisi bu akşam 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne attı. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirildi. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emin oldu ve Alişar'ı kışkırttı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 10. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur.

OSMAN KALANOZ'U ÖLDÜRÜYOR

Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir.

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