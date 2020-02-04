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  • 04.02.2020 22:51
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 22:51

5. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Ramo çaresizce Ceyhan'la karşı karşıya geliyor

Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi 'da bu akşam yaşananlar izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi. Yeni bölümde İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getiriyor ve sulhu sağlamak için nikah hazırlıklarına başlıyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler şimdi merakla . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

Ekranların sevilen dizisi Ramo Show TV'de bu akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde nikah günü gelip çatıyor. Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz'u arıyor. Gelip onu kurtarmasını istiyor. Diğer tarafta ise Ceyhan, Ramo'nun düğününü basıyor. Bölümün ardından Ramo 5. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan'ı cezaevinden kaçırır.

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