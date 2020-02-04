Ekranların sevilen dizisi Ramo Show TV'de bu akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde nikah günü gelip çatıyor. Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz'u arıyor. Gelip onu kurtarmasını istiyor. Diğer tarafta ise Ceyhan, Ramo'nun düğününü basıyor. Bölümün ardından Ramo 5. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan'ı cezaevinden kaçırır.