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  • 04.02.2020 23:22
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 23:43

. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Herkesi etkileyecek olan ölümcül ve büyük savaş başlıyor

Ekranların dikkat çeken dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 155. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu yeni bölümde Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli oluyor. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla . bölüm fragmanında bekliyor. İşte son bölümde yaşanan olaylar

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bugün yayınlanan 155. bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatıyor. Bu savaşta düşmanı küçümsemek ise yapılacak en büyük hata oluyor. Bölümün ardından izleyiciler EDHO 156. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır.

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