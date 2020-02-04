ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bugün yayınlanan 155. bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatıyor. Bu savaşta düşmanı küçümsemek ise yapılacak en büyük hata oluyor. Bölümün ardından izleyiciler EDHO 156. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır.