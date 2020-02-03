Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?

A: Game Of War

B: Candy Crush Saga

C: Minecraft

D: Fortnite

Doğru cevap: A: Game of War