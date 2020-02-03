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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 21:31

Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandıran 'li bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?

Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandıran 'li bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır? ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı zorlayan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı....

Kevin Lee Co hangi oyuna 1 milyon dolar harcadı?

Dünyanın ve 'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandıran 'li Kevin Lee Co bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?

A: Game Of War

B: Candy Crush Saga

C: Minecraft

D: Fortnite

Doğru cevap: A: Game of War

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