Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Çalıştığı şirketi 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?
A: Game Of War
B: Candy Crush Saga
C: Minecraft
D: Fortnite
Doğru cevap: A: Game of War
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