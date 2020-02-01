Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına neden olur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Pisagor'a göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına neden olur?

A: Et yemek

B: Ateş yakmak

C: Aşık olmak

D: Geometri bilmek

Doğru cevap: A: Et yemek