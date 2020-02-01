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  • 01.02.2020 23:37
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 23:37

Kastilya, Leon, Galiçya, Aragon gibi krallıklar tarih boyunca birleşerek günümüzdeki hangi ülkeyi oluşturdu?

Kastilya, Leon, Galiçya, Aragon gibi krallıklar tarih boyunca birleşerek günümüzdeki hangi ülkeyi oluşturmuştur sorusu yarışmacıya soruldu. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Olmak İster'de yarışmacıyı zorlayan soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Kastilya, Leon, Galiçya, Aragon gibi krallıklar tarih boyunca birleşerek günümüzdeki hangi ülkeyi oluşturmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Kastilya, Leon, Galiçya, Aragon gibi krallıklar tarih boyunca birleşerek günümüzdeki hangi ülkeyi oluşturmuştur?

A: Avusturya

B: Almanya

C: İspanya

D: Fransa

Doğru cevap: C: İspanya

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