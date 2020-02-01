Kastilya, Leon, Galiçya, Aragon gibi krallıklar tarih boyunca birleşerek günümüzdeki hangi ülkeyi oluşturdu?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Kastilya, Leon, Galiçya, Aragon gibi krallıklar tarih boyunca birleşerek günümüzdeki hangi ülkeyi oluşturmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Kastilya, Leon, Galiçya, Aragon gibi krallıklar tarih boyunca birleşerek günümüzdeki hangi ülkeyi oluşturmuştur?

A: Avusturya

B: Almanya

C: İspanya

D: Fransa

Doğru cevap: C: İspanya