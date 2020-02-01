Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Dünyanın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Dünyanın En Uzun Dağı unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren hangisidir?

A: Fuji

B: Ağrı

C: Mauna Kea

D: Everest

Doğru cevap: C: Mauna Kea