Perşembe akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'da ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu yeni bölümde huğlarda kontrole giden Saniye, Üzüm'ün annesini hasta buluyor. Bölümün sona ermesiyle izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tam ihale darbesini atlattım derken, İstanbul'daki tüm mülklerini de Fekeli ve Yılmaz'a kaptırdığını öğrenen Demir, aklını kaybetmek üzeredir! Züleyha'nın çocuklarını ayıracağı korkusu ile Hünkar'ın ileride ne olur ne olmaz diye mülkleri Leyla'nın üzerine yapmak istemesi de kafasını iyice karıştırmıştır. Tüm bu karmaşa içinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir, otomobilini uçurumun kıyısında durdurabilir! Ön tekerlekleri uçurumda, arka tekerlekleri toprakta kalan otomobil tam anlamıyla bir sırat köprüsüne döner.