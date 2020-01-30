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  • 30.01.2020 23:18
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 23:22

54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir yaşadıklarından sonra çıldırıyor!

Ekranların sevilen dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Yeni bölümde Demir, hayatı pamuk ipliğine bağlı, otomobilinin içinde yaşam savaşı verirken, konağın bahçesinde yine Adnan ve Yılmaz buluşuyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Perşembe akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'da ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu yeni bölümde huğlarda kontrole giden Saniye, Üzüm'ün annesini hasta buluyor. Bölümün sona ermesiyle izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tam ihale darbesini atlattım derken, İstanbul'daki tüm mülklerini de Fekeli ve Yılmaz'a kaptırdığını öğrenen Demir, aklını kaybetmek üzeredir! Züleyha'nın çocuklarını ayıracağı korkusu ile Hünkar'ın ileride ne olur ne olmaz diye mülkleri Leyla'nın üzerine yapmak istemesi de kafasını iyice karıştırmıştır. Tüm bu karmaşa içinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Demir, otomobilini uçurumun kıyısında durdurabilir! Ön tekerlekleri uçurumda, arka tekerlekleri toprakta kalan otomobil tam anlamıyla bir sırat köprüsüne döner.

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