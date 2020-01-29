Kuruluş Osman 8. bölüm izle seçeneği günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. ATV'de saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinde bu akşam ortalık iyice karıştı. Heyecanın dorukta olduğu bölümde Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderiyor. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Peki, yeni bölümde neler yaşandı? Kuruluş Osman 8. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı

KURULUŞ OSMAN 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Herkes aslına rücu etti; kurtlar kurtluğu, itler itliğe..."

Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir.

ŞEYH EDEBALI KIZINI OSMAN'A VERMİYOR

Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!"

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?