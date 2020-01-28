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  • 28.01.2020 22:57
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 22:57

4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo, ailesiyle karşı karşıya geliyor!

Ekranların yeni dizisi Show TV'de bu akşam 3. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Yavuz’un boynuna ilmek geçirdiği Ramo bir kamyonete bindirilir ve Adana’nın yönetildiği odaya götürülür. Bölümün ardından . bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar

Ramo 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo'da bu akşam yaşanan olaylar izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Yeni bölümde İstanbul'un şartına iki ailenin üyeleri de karşı çıkıyor. Ramolar ise Fatoş'u Neco'ya vermeyeceğini söylüyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler şimdi merakla Ramo 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz'un boynuna ilmek geçirdiği Ramo bir kamyonete bindirilir ve Adana'nın yönetildiği odaya götürülür. Kuralları çiğnemenin bedeli olarak cezasını çekecek ve sulhu sağlayacaktır.

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