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  • 28.01.2020 16:18
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 16:38

4. sezon müjdesi! ne zaman başlayacak? İşte

Netflix platformunun sevilen dizilerinden olan dizisinin yeni sezonu heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sürükleyici ve heyecanlı hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. La Casa De Papel'den 4. sezon tanıtımı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Çekimleri süren dizinin 4. sezon tarihi belli oldu ve fragmanı yayınlandı. İşte La Casa De Papel yeni sezon tanıtımı...

Başrollerinde Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte ve Pedro Alonso gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel 3. sezonu izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Merakla beklenen La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi belli oldu. Netflix tarafından yapılan paylaşımda 4. sezonun tarihi duyuruldu. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon tarihi

LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de sevenleriyle buluşacak. Bu sezon ile birlikte final yapması beklenen dizinin yine 9 bölümden oluşacağı bekleniyor.

İşte La Casa De Papel 4. sezon tanıtımı:

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