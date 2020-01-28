Başrollerinde Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte ve Pedro Alonso gibi isimlerin yer aldığı La Casa De Papel 3. sezonu izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Merakla beklenen La Casa De Papel'in yeni sezon tarihi belli oldu. Netflix tarafından yapılan paylaşımda 4. sezonun tarihi duyuruldu. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezon tarihi

LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de sevenleriyle buluşacak. Bu sezon ile birlikte final yapması beklenen dizinin yine 9 bölümden oluşacağı bekleniyor.

İşte La Casa De Papel 4. sezon tanıtımı: