Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Sefirin Kızı dizisi bu akşam 6. bölümüyle dikkat çekti. Yeni bölümde yaşanan gelişmeleri izleyiciler heyecanla takip edilirken Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adıyor. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sancar "Ortaklık devam, sadıçlık tamam" der ama kader gülüp geçer ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.