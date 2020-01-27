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  • 27.01.2020 22:42
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 22:43

7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konuluyor

Star TV ekranlarının sevilen dizisi 'nın yeni bölümündeki gelişmeler izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi. Yeni bölümde Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybetti. Halis Efe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıktı. İzleyiciler bölümün ardından nı bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar

Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Sefirin Kızı dizisi bu akşam 6. bölümüyle dikkat çekti. Yeni bölümde yaşanan gelişmeleri izleyiciler heyecanla takip edilirken Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adıyor. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sancar "Ortaklık devam, sadıçlık tamam" der ama kader gülüp geçer ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.

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