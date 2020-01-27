Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un yayınlanan yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın oluyor. Heyecan dolu 85. bölümün bitmesiyle beraber izleyiciler Çukur 86. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selim ve Cumali, Çağatay'dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç'la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay'a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler.