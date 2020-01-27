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  • 27.01.2020 23:49
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 23:49

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vartolu ve Mahsun’un yapacağı hamle ortalığı karıştıracak

Her hafta pazartesi günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinin 85. bölümünde yaşananlar heyecanla takip edildi. Yeni bölümde Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep oluyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un yayınlanan yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın oluyor. Heyecan dolu 85. bölümün bitmesiyle beraber izleyiciler Çukur 86. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selim ve Cumali, Çağatay'dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç'la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay'a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler.

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