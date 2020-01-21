Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 21.01.2020 23:49
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 23:49

açıklandı mı? Hekimoğlu, Ramo, Çocuk ve Tutunamayanlar reyting sıralaması nedir?

, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bu akşam Kanal D'de Hekimoğlu 4. bölümüyle, TRT 1'de Tutunamayanlar 3. bölümüyle, Show TV'de Ramo 2. bölümüyle ve Çocuk dizisi Star TV'de 17. bölümüyle ekranlara geldi. Dizilerin sona ermesiyle birlikte 21 Ocak açıklandı mı sorusu hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Hekimoğlu, Ramo, Çocuk ve Tutunamayanlar reyting sıralaması nedir? İşte detaylar...

21 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı?

21 Ocak reyting sonuçları gün içerisinde dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. İzleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. Yapımların sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. 21 Ocak Salı günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor.

21 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ocak Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 22 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri21 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Hekimoğlu, Ramo, Çocuk ve Tutunamayanlar reyting sıralaması nedir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri