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  • 19.01.2020 18:31
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 18:33

Hızır zor durumda! ? fragmanı...

ATV ekranlarının merakla beklenen ve en çok izlenen dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. fragmanı hayranları tarafından merakla bekleniyor. ATV'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reklam anlaşmalarının yenilenmesi nedeniyle verdiği ara uzadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 20.00 ile 00.00 arasında ATV'de yayınlanabilir. Yayınlanır yayınlanmaz takvim.com.tr'de olacak. Hızır Çakırbeylinin Cengiz'i ustaca kurduğu planla yok ettiği son bölümün ardından Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm 28 Ocak tarihinde ekrana gelecek.

Hızır zor durumda! EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm fragmanı...

EDHO bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı bir hayli merak ediliyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz en son 153. bölümüyle Atv'de izleyicileri ile buluşmuştu. Ekranların sevilen dizisi EDHO Salı akşamlarının reyting sıralamasında genelde zirveyi diğer dizilere bırakmıyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde Hızır ince ince kurduğu planla Cengiz'i ele geçiriyor! Hızır'ın Cengiz'i ele geçirmek için kurduğu tuzakta yemlediği kişi ise Tufan! EDHO 154. yeni bölüm haftalardır ekrana gelmedi. Yeni bölümle ilgili başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan açıklama geldi.

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