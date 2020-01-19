EDHO bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı bir hayli merak ediliyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz en son 153. bölümüyle Atv'de izleyicileri ile buluşmuştu. Ekranların sevilen dizisi EDHO Salı akşamlarının reyting sıralamasında genelde zirveyi diğer dizilere bırakmıyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde Hızır ince ince kurduğu planla Cengiz'i ele geçiriyor! Hızır'ın Cengiz'i ele geçirmek için kurduğu tuzakta yemlediği kişi ise Tufan! EDHO 154. yeni bölüm haftalardır ekrana gelmedi. Yeni bölümle ilgili başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan açıklama geldi.

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