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  • 14.01.2020 23:52
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 23:52

14 Ocak Salı açıklandı mı? Ramo, Hekimoğlu ve Çocuk nedir?

14 Ocak Salı , günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Gün boyunca ekranları başında dizi, film, program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 14 Ocak günü hangi dizi ya da programın kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor. Peki, Ramo, Hekimoğlu ve Çocuk nedir? İşte detaylar...

14 Ocak Salı reyting sonuçları açıklandı mı?

14 Ocak Salı gününün reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Show TV'de bu akşam saat 20.00'de Ramo dizisi ilk bölümüyle, Kanal D ekranlarında Hekimoğlu dizisi 3. bölümüyle ve Star TV ekranlarında Çocuk dizisi 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, film ve programların sona ermesinin ardından 14 Ocak Salı reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

14 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Ocak Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 15 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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