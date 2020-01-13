Survivor 2020 için geri sayım başladı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte vatandaşlar Survivor'ın hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Bu sene yarışma formatının Ünlüler-Gönüllüler olarak yapılacağı açıklanırken, yavaş yavaş isimler belli olmaya başladı. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Medya patronu, 'Survivor'ın 16 Şubat 2020 tarihinde ekranlarda olacağını duyurdu. 16 Şubat tarihinde başlayacak Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek.

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