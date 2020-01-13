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  • Son Güncelleme: 13.01.2020 10:24

Beklenen tarih açıklandı! 2020 yarışmacıları kimler? Survivor 2020 ne zaman, kadrosunda kimler var?

2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Survivor fanatikleri yarışmanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu bağlamda Survivor 2020 kadrosu için izleyicilerin araştırmaları sürüyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın bu seneki yarışması Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak. Survivor'da bu sene kimlerin yarışacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Survivor 2020 için seçmeler devam ediyor. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.

Beklenen tarih açıklandı! Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

Survivor 2020 için geri sayım başladı. Yeni yıla girmemiz ile birlikte vatandaşlar Survivor'ın hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladılar. Bu sene yarışma formatının Ünlüler-Gönüllüler olarak yapılacağı açıklanırken, yavaş yavaş isimler belli olmaya başladı. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Medya patronu, 'Survivor'ın 16 Şubat 2020 tarihinde ekranlarda olacağını duyurdu. 16 Şubat tarihinde başlayacak Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek.

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