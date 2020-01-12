EDHO bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı bir hayli merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 153. bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar izleyicileri hüzünlendirdi. Bölümün son sahnesinde Ömer'in Hızır'a, Meryem'in öldüğünü söylemesi ve ardından yaşananlar izleyicileri hüzne boğdu. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 154. bölüm fragmanını bekliyor. Şimdi izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

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