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  • Son Güncelleme: 12.01.2020 18:06

Hızır çok kötü durumda! EDHO fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. fragmanı dizinin fanatikleri tarafından merakla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı bu akşam 20.00 ile 00.00 arasında yayınlanacak ve yayınlanır yayınlanmaz takvim.com.tr'de olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşananlar şok etkisi yaratmıştı. Hızır Çakırbeyli havalimanında Meryem'in öldüğünü öğrenmesi bölüme damgasını vuran olaylardan birisi oldu. EDHO 154. bölüm neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak izleyicilerin merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında merak edilenler..

Hızır çok kötü durumda! EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı bir hayli merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 153. bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar izleyicileri hüzünlendirdi. Bölümün son sahnesinde Ömer'in Hızır'a, Meryem'in öldüğünü söylemesi ve ardından yaşananlar izleyicileri hüzne boğdu. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 154. bölüm fragmanını bekliyor. Şimdi izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

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