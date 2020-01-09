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  • 09.01.2020 18:31
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 18:38

bugün var mı yok mu? , yeni bölüm ne zaman?

bu akşam var mı? ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Bu hafta Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 9 Ocak Perşembe ATV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler merakla Bir Zamanlar Çukurova bu akşam neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova neden yok? ATV'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü için izleyicilerin heyecanı devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova her hafta perşembe günü izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ATV yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Bir Zamanlar Çukurova neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin yeni bölüm tarihi...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yerine Kara Kule filmi izleyici karşısında olacak.

9 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

19.00: ATV Ana Haber
20.00: Kara Kule - Yabancı Film
21.55: Bir Zamanlar Çukurova - Tekrar Bölüm

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