Bir Zamanlar Çukurova neden yok? ATV'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü için izleyicilerin heyecanı devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova her hafta perşembe günü izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ATV yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Bir Zamanlar Çukurova neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin yeni bölüm tarihi...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. ATV ekranlarında Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yerine Kara Kule filmi izleyici karşısında olacak.
9 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Kara Kule - Yabancı Film
21.55: Bir Zamanlar Çukurova - Tekrar Bölüm
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