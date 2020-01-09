Ekranların sevilerek izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan ikilinin konuştuğu her şeyi duydu. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden oldu. İzleyicilerin bölümün ardından merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukurova'da yaşanacak gelişmeler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 51. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 16 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır.