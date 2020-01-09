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  • 09.01.2020 19:14
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 19:19

51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukurova'da gözyaşları dinmek bilmiyor

ATV'de perşembe akşamları izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edilen dizisinin 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler . bölüm yayın tarihini öğrenmek istiyor. Dizinin heyecan dolu son bölümünde Müjgan bu sırla yaşamaya çalışırken, Yaman Holding'in 35. Kuruluş yıldönümünde Züleyha, Demir ve Hünkar, birlikte Çukurovalıları ağırladı ve gazeteler mutlu aile tablosunun boy boy fotoğraflarını yayınladı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanacaklar...

Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekranların sevilerek izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan ikilinin konuştuğu her şeyi duydu. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden oldu. İzleyicilerin bölümün ardından merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukurova'da yaşanacak gelişmeler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 51. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 16 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sabahattin ve Züleyha dertleşirken yan odaya malzeme almaya giren Müjgan her şeyi duymuştur. Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu öğrenmek, artık Züleyha'ya karşı önlenemez bir öfke yansıtmasına neden olacaktır.

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