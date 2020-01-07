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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 15:41

Milyonlar bekliyordu! 2020 başlama tarihi ne zaman? Survivor 2020 yarışmacıları kimdir kadrosu

2020 ne zaman başlayacak? Survivor 2020 yarışmacıları kimdir kadrosu gibi sorular yeni yıla girdiğimiz şu günlerde artmaya başladı. Bu bağlamda 'in internet sitesinde, 'Survivor 2020 için , , ve 'da seçmelerin başladığı duyuruldu. , sahibi olduğu TV8'de yayınlanan '' programında, Survivor'la ilgili detayları dile getirdi. Başarılı televizyoncu, heyecanla beklenen yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını duyurdu. Hangi isimlerin olacağı ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kadroda kimler olacak? ? Survivor'da kimler var? Survivor 2020 kadrosu kimler var? İşte cevaplar....

Survivor 2020 yarışmacıları kimdir?

Survivor 2020 ne zaman başlayacak? TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Acun Ilıcalı Survivor ile ilgili detayları anlattı. Survivor'un kadrosu ve ne zaman başlayacağı ise merak konusu. Peki 2020 Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2020 için geri sayım başladı. Bu sene Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor'da yarışacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başlandı. Seyirciler yarışmaların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor'da kimler var? Survivor 2020 kadrosunda kimler var?.

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