Survivor 2020 ne zaman başlayacak? TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Acun Ilıcalı Survivor ile ilgili detayları anlattı. Survivor'un kadrosu ve ne zaman başlayacağı ise merak konusu. Peki 2020 Survivor kadrosunda kimler var? Survivor 2020 için geri sayım başladı. Bu sene Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor'da yarışacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başlandı. Seyirciler yarışmaların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor'da kimler var? Survivor 2020 kadrosunda kimler var?.

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