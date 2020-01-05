EDHO bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı bir hayli merak ediliyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Ortalık iyice karıştığı bölümde Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlıyor ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatıyor. Özellikle bölümde Hızır'ın Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrenmesi geceye damga vuran anlardan birisi oldu. Şimdi izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

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