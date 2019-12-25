25 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 6. bölümüyle izleyicisiyle buluşurken, Afili Aşk dizisi Kanal D'de yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 25 Aralık Çarşamba reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

25 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Aralık Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 26 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.