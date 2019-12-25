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  • 25.12.2019 23:16
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 23:49

25 Aralık Çarşamba açıklandı mı? Kuruluş Osman, Afili Aşk nedir?

Ekranları başında gündüz ve gece kuşağı yapımlarını izleyen izleyiciler gün sonu nı araştırıyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 25 Aralık Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

25 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

25 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 6. bölümüyle izleyicisiyle buluşurken, Afili Aşk dizisi Kanal D'de yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 25 Aralık Çarşamba reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

25 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Aralık Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 26 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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