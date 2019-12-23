Gün içerisinde dizi, film, program ve haber bültenlerini ekranları başında takip eden izleyiciler gün sonunda reyting sonuçları hakkında araştırmalara başladı. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 3 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sıralaması hakkında merak edilenler...

23 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Aralık Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi gününün reyting sonuçları 24 Aralık Salı günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.