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  • 23.12.2019 23:17
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 23:17

açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı nedir?

23 Aralık Pazartesi gününün , günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Show TV'de bu akşam saat 20.00'de Çukur 81. bölümüyle, Sefirin Kızı Star TV'de 2. bölümüyle ve Kanal D'de Zalim İstanbul dizisi 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi ve programların sona ermesinin ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı nedir? İşte merak edilen bilgiler...

23 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?

Gün içerisinde dizi, film, program ve haber bültenlerini ekranları başında takip eden izleyiciler gün sonunda reyting sonuçları hakkında araştırmalara başladı. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 3 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sıralaması hakkında merak edilenler...

23 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Aralık Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi gününün reyting sonuçları 24 Aralık Salı günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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