ATV CANLI YAYIN

Atv Müge Anlı canlı yayınında bugün şok gelişmeler yaşanıyor! Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren Hakkı Çetin'e ne oldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan, izlenme rekorları kıran program Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Derya Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesinden şüphelendiğini ifade etti. Şahin, üvey babasını öz annesinin öldürdüğünü ileri sürdü. İddialar bununla da sınırlı değildi. Canlı yayında Saliye Çetin ile ilgili çeşitli iddialarda gündeme geldi. Saliye Çetin'in ölen eşinin arkadaşı Mehmet Ali Aydın ile ilişkisi olduğu ileri sürüldü. İşte 13 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Tokat Erbaa'da yaşanan, Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri!