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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 10:13

Atv canlı izle: canlı yayınında Hakkı Çetin olayında son dakika gelişmesi! Annelerini ihbar etmişlerdi...

canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, annelerini ihbar eden kız kardeşlerden çarpıcı iddialar devam ediyor. Üvey babaları Hakkı Çetin'i annelerinin öldürdüğünü iddia eden kız kardeşler, 13 Aralık Müge Anlı canlı yayınında esrarengiz ölümle ilgili neler anlatacak? Müge Anlı'daki Hakkı Çetin'in katili kim? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 13 Aralık Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

Atv canlı yayınında bugün şok gelişmeler yaşanıyor! Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren Hakkı Çetin'e ne oldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan, izlenme rekorları kıran program Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Derya Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesinden şüphelendiğini ifade etti. Şahin, üvey babasını öz annesinin öldürdüğünü ileri sürdü. İddialar bununla da sınırlı değildi. Canlı yayında Saliye Çetin ile ilgili çeşitli iddialarda gündeme geldi. Saliye Çetin'in ölen eşinin arkadaşı Mehmet Ali Aydın ile ilişkisi olduğu ileri sürüldü. İşte 13 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Tokat Erbaa'da yaşanan, Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri!

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