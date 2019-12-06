Kanal D'nin 2 sezondur ekranlara gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta 6 Aralık Cuma günü 410. bölümüyle ekranlara geliyor. Tartışma dolu bir haftanın daha bittiği programda Cuma günü final heyecanı yaşandı. Peki Gelinim Mutfakta 6 Aralık kim elendi? Beş altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta'da geçen hafta Melike ve kayınvalidesi Şaheste Hanım yarışmadan çekildi. 8 aylık hamile olan Melike son zamanlarını dinlenerek geçirmek istediğini söyledi. Bu nedenle yarışmaya veda ettiler.

Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2019 kim elendi?

Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2019 tarihinde elenecek isim henüz belli olmadı belli olur olmaz sizlerle paylaşacağız. Gelinim Mutfakta 6 Aralık Bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı bilemiyoruz ancak geçtiğimiz hafta bilezikleri Elif almıştı.

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