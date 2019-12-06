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  • 06.12.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 13:01

6 Aralık kim elendi? Gelinim Mutfakta puan tablosu ve birincisi haberimizde..

puan tablosu bu hafta kim birinci oldu? ? çok merak edildi. Hafta içi her gün ekranlara gelen sunumunu 'in yaptığı yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kayınvalide yarışıyor. Haftanın finalinde gelinler kendi aralarında tartışırken, puanları düşük olan Elif ve Duygu, son günde de puanlarını yükseltemedi. Haliyle uzun süredir yarışmada olan iki gelin potaya düştü. Peki Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi? Elif mi Duygu mu? Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek'in yaptığı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor.

Gelinim Mutfakta 6 Aralık kim elendi? Puan tablosu ve birincisi...

Kanal D'nin 2 sezondur ekranlara gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta 6 Aralık Cuma günü 410. bölümüyle ekranlara geliyor. Tartışma dolu bir haftanın daha bittiği programda Cuma günü final heyecanı yaşandı. Peki Gelinim Mutfakta 6 Aralık kim elendi? Beş altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta'da geçen hafta Melike ve kayınvalidesi Şaheste Hanım yarışmadan çekildi. 8 aylık hamile olan Melike son zamanlarını dinlenerek geçirmek istediğini söyledi. Bu nedenle yarışmaya veda ettiler.

Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2019 kim elendi?

Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2019 tarihinde elenecek isim henüz belli olmadı belli olur olmaz sizlerle paylaşacağız. Gelinim Mutfakta 6 Aralık Bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı bilemiyoruz ancak geçtiğimiz hafta bilezikleri Elif almıştı.

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