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  • 04.12.2019 22:43
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 22:50

4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Düşmanları Osman Bey'i takip ediyor

'de her hafta çarşamba günü izleyicisiyle buluşan 'da bu hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümde can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişiyor. Bölümün son bulmasıyla birlikte izleyiciler . bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümde Sofia ve Helen'in peşine düşen Kalanoz'u bekleyen büyük sürpriz ne olduğu merak konusu oldu. Bölümün son bulmasıyla birlikte izleyiciler heyecanla Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti.

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