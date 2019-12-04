Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümde Sofia ve Helen'in peşine düşen Kalanoz'u bekleyen büyük sürpriz ne olduğu merak konusu oldu. Bölümün son bulmasıyla birlikte izleyiciler heyecanla Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti.