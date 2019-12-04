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  • 04.12.2019 21:00
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 21:07

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! ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi bu akşam 3. bölümüyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümde can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişiyor. Sofia ve Helen'in peşine düşen Kalanoz'u bekleyen büyük sürpriz ne? Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Çarşamba günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtuluyor ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir alıyor. Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşüyor. Heyecan dolu sahneleriyle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti.

AYGÜL KAÇIRILIYOR

İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi.

DÜNDAR BEY VE BAMSI KALEYE GELİYOR

Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi.

OSMAN BEY ZİNDANDAN KURTULUYOR

Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı.

KALANOZ SOFİA'NIN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü.

BALA HATUN, OSMAN'A GERÇEĞİ AÇIKLIYOR

Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü. Acaba Edebalı, Osman'a neler anlatacak? Kızı kaçırılan Dündar ve bu olayların sorumlusu olarak Osman'ı gören Zöhre ile Batur nasıl bir plan yapacaklar? Sofia ve Helen'in peşine düşen Kalanoz'u bekleyen büyük sürpriz ne?

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