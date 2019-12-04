4 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 3. bölümüyle, Kanal D'de Afili 25. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 4 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. İşte merak edilen son bilgiler...

4 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 5 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.