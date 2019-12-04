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  • 04.12.2019 23:13
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 23:13

açıklandı mı? Kuruluş Osman, Afili Aşk reyting sıralaması nedir?

Bugün ekranları başında yayınlanan dizi, program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler yapımların sona ermesiyle birlikte reyting sonuçlarını araştırıyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, açıklandı mı? İşte Kuruluş Osman, Afili Aşk reyting sıralamasına dair merak edilenler...

4 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

4 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 3. bölümüyle, Kanal D'de Afili 25. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 4 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. İşte merak edilen son bilgiler...

4 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 5 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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