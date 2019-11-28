Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanan bölümü heyecanla izlendi. Son bölümde; Osman'ın Tekfur'un ölümünden sorumlu tutulması obayı zor duruma düşürüyor. Sofia, Osman'ın zindandan kaçmasına göz yumması sonrasında yeni planlarını devreye sokuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izlemek için detaylar haberimizde... İzleyiciler ise şimdi Osman'ın katilleri bulup bulamayacağını, Aybars'ın intikamını alıp alamayacağını merak ediyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

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