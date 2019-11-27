ATV CANLI YAYIN

Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan ve ATV'nin iddialı prodüksiyonuyla dikkat çeken dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde heyecan giderek artıyor. Yeni bölümde katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna geliyor. İzleyiciler ise şimdi Osman'ın katilleri bulup bulamayacağını, Aybars'ın intikamını alıp alamayacağını merak ediyor. Heyecan dolu sahneleriyle Kuruluş Osman 2. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar.

OSMAN'A BÜYÜK TUZAK

Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.

OSMAN KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞÜYOR

Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir.

OSMAN RAHİBELERİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?