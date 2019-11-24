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  • 24.11.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 18:05

Pazar reyting sonuçları: , , Pazar günü ne oldu?

Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusu TV seyircisi tarafından merak ediliyor. Bu akşam ekranlarında Kimse Bilmez dizisi, 'de dizisi, 'de Kalk Gidelim dizisi, 'de O Ses Türkiye, Show'da dizisi, Kanal D'de Çok 2, Star'da yeni dizi izleyicilerin karşısında olacak. Ekranlara gelecek olan dizi ve programlardan hangisinin reytinglerde birinci olacağı merak ediliyor. 24 Kasım reyting sonuçları ise henüz açıklanmadı. 24 Kasım reyting sonuçları açıklandıktan sonra herimizde yer alacak.

24 Kasım Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?

24 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Reytingler her gün AB, ABC ve Total kategorilerinde yayınlanıyor. Seyirciler de hangi dizi ya da programın reyting birincisi olduğunu öğrenmek istiyor. Bu akşam ATV'de Kimse Bilmez dizisi, FOX TV'de Savaşçı dizisi, TRT1'de Kalk Gidelim dizisi, TV8'de O Ses Türkiye, Show'da Aşk Ağlatır dizisi, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star'da yeni dizi Güvercin ekranlara gelecek. Peki, kim reyting birincisi olacak? açıklandıktan sonra belli olacak.

24 KASIM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bu akşam ATV'de Kimse Bilmez dizisi, FOX TV'de Savaşçı dizisi, TRT1'de Kalk Gidelim dizisi, TV8'de O Ses Türkiye, Show'da Aşk Ağlatır dizisi, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star'da yeni dizi Güvercin ekranlara gelecek. Peki, kim reyting birincisi olacak? açıklandıktan sonra belli olacak.

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