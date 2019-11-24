24 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Reytingler her gün AB, ABC ve Total kategorilerinde yayınlanıyor. Seyirciler de hangi dizi ya da programın reyting birincisi olduğunu öğrenmek istiyor. Bu akşam ATV'de Kimse Bilmez dizisi, FOX TV'de Savaşçı dizisi, TRT1'de Kalk Gidelim dizisi, TV8'de O Ses Türkiye, Show'da Aşk Ağlatır dizisi, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star'da yeni dizi Güvercin ekranlara gelecek. Peki, kim reyting birincisi olacak? açıklandıktan sonra belli olacak.

24 KASIM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bu akşam ATV'de Kimse Bilmez dizisi, FOX TV'de Savaşçı dizisi, TRT1'de Kalk Gidelim dizisi, TV8'de O Ses Türkiye, Show'da Aşk Ağlatır dizisi, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star'da yeni dizi Güvercin ekranlara gelecek. Peki, kim reyting birincisi olacak? açıklandıktan sonra belli olacak.

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