ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 22 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı Palu ailesi son dakika gelişmelerini aktarıyor! Diğer yandan Manisa'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Turgut Özyürek'e ne olduğu araştırılıyor.

Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım onunla evlenmek için ziynet eşyalar istemişti. Turgut Özyürek'te bu istekleri karşılamak için, evini satmıştı. Evini sattıktan sonra asker arkadaşı Cumhur Atlar'a ait olan evde yaşamaya başlamıştı. O evde bir yıldır evli olan eşiyle değil tek başına yaşıyordu.

Evsiz kalan Turgut Özyürek'e Ahmetli İlçesindeki evini veren asker arkadaşı Cumhur Atlar'da bugün Müge Anlı canlı yayınına katıldı! Müge Anlı ekibi Turgut Özyürek'in yeğeni Mehmet Ali Doğru'yla iletişime geçti. Mehmet Bey, Dayısının evlendiği kişiye sürekli olarak para gönderdiğini söylerken bu yüzden 58 yaşındaki kaybın, oturduğu evinin faturalarını bile ödeyemediğini anlattı.

Turgut Özyürek'in oturduğu yerin mahalle muhtarı Recep Mercan, 58 yaşındaki kaybın oturduğu evin üzerine icra kararı olduğunu açıkladı. Dayısı Turgut Bey'in, bir kişiden hayvan aldığını ama parasını vermediğini bildiğini açıkladı. Bu şahsın, Turgut Özyürek'i borcunu ödememesi durumunda öldürmekle tehdit ettiğini ifade etti.