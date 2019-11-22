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  • Son Güncelleme: 22.11.2019 10:21

Atv canlı izle: ile Tatlı Sert canlı yayınındaki Turgut Özyürek'in sır kaybında son dakika gelişmesi!

canlı yayınında araştırılan Turgut Özyürek olayında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınındaki Turgut Özyürek'e ne oldu? 58 yaşındaki kayıp Turgut Özyürek,eşi Necla Hanım ile Manisa'da yaşıyordu. 7 kişiyle evlenip ziynet eşyaları aldıktan sonra boşanmasıyla dikkat çeken Necla Hanım, eşi Turgut Özyürek'e ne olduğunu biliyor mu? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 22 Kasım Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika gelişmesi! 22 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Diğer yandan Manisa'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Turgut Özyürek'e ne olduğu araştırılıyor.

Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım onunla evlenmek için ziynet eşyalar istemişti. Turgut Özyürek'te bu istekleri karşılamak için, evini satmıştı. Evini sattıktan sonra asker arkadaşı Cumhur Atlar'a ait olan evde yaşamaya başlamıştı. O evde bir yıldır evli olan eşiyle değil tek başına yaşıyordu.
Evsiz kalan Turgut Özyürek'e Ahmetli İlçesindeki evini veren asker arkadaşı Cumhur Atlar'da bugün Müge Anlı canlı yayınına katıldı! Müge Anlı ekibi Turgut Özyürek'in yeğeni Mehmet Ali Doğru'yla iletişime geçti. Mehmet Bey, Dayısının evlendiği kişiye sürekli olarak para gönderdiğini söylerken bu yüzden 58 yaşındaki kaybın, oturduğu evinin faturalarını bile ödeyemediğini anlattı.

Turgut Özyürek'in oturduğu yerin mahalle muhtarı Recep Mercan, 58 yaşındaki kaybın oturduğu evin üzerine icra kararı olduğunu açıkladı. Dayısı Turgut Bey'in, bir kişiden hayvan aldığını ama parasını vermediğini bildiğini açıkladı. Bu şahsın, Turgut Özyürek'i borcunu ödememesi durumunda öldürmekle tehdit ettiğini ifade etti.

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