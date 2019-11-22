Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta yine izlenme rekorları kırdı. Zuhal Topal'la sofrada yarışması gündüz kuşağında bayahı izlenen bir program olmayı başardı. Cuma gününde oluşacak puan tablosu ile birlikte haftanın birincisi belirlenecek. Peki Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Yarışmanın birincisi açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. İşte Zuhal Topal'la sofrada puan durumu ve tüm detaylar. Peki Zuhal Topal'la Sofrada 22 Kasım haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 22 KASIM BİRİNCİSİ KİM?

İlk günden bu yana menülere kulp bulan, her şeyi eleştirmeye hazır olan kayınvalideler günleri geçtikçe daha da dişlendiler. Kendi kafalarında puan hesabı yapan ve birinci olmak için her yol mübahtır taktiği ile ilerleyen kayınvalideler bu uğurda puanlar verdiler. Haftanın son gününde de seslerin alçalmadığı sofrada gergin anlar yaşandı. Hatta Hanife Hanım masayı bile terk etti. Ancak henüz Zuhal Topal'la Sofrada kazanan kim oldu daha belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

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