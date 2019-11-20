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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 20:07

1. bölüm canlı izle! | ATV

1. bölüm canlı izle! Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kuruluş Osman muhteşem oyuncu kadrosuyla seyircinin gönlünde taht kuracak. Kuruluş Osman'ın heyecan dolu ilk bölümünde ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası’nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos’u ziyarete gidiyor. Peki, ilk bölümde neler yaşanacak? canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

dizisinin ilk bölümü için geri sayım sona erdi. ATV ekranlarının yeni dizisi Kuruluş Osman ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizide Osman Bey'in yapacakları merak konusu olurken dizide yer alacak tarihi karakterler merak ediliyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği bölümde amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozuyor. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.

DÜNDAR BEY'İN AMACI NE?

Dündar Bey'in maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

KANLI BİR OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar.

OSMAN BEY DÜŞMANLARIN PLANINI BOZUYOR

Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar.

OSMAN İÇİN MÜCADELE BAŞLIYOR

Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

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