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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 10:08

Atv canlı izle: 'da son dakika gelişmesi! Kemal Büyükdeniz'in katili kim?

'da son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında katili araştırılan Kemal Büyükdeniz, yayladaki arsa yüzünden mi öldürüldü! 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürülen 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz'in ölümüyle ilgili ında son dakika gelişmesi yaşanacak! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanacak merak ediyorsanız, 20 Kasım Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da araştırılan yaylada işlenen cinayetin katili kim? Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi. Kemal Büyükdeniz cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Büyükdeniz'in oğlu ve komşusu Hüseyin Kasnakçı baş şüpheli olarak ında iddialara yanıt verdi. Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı gerçek karşısında Hüseyin Kasnakçı ne yapacağını şaşırırken Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf'un heyecanlı tavırları dikkat çekti.

Hüseyin Kasnakçı'nın cinayet mahalline gitme görüntülerin açıklayan Müge Anlı, "Hüseyin Bey, sizin cinayet mahalline gidiş görüntünüz yok ancak ben öğrendim ki başka bir yoldan da oraya gidiliyormuş, İlginç olan şu ki gidişiniz yok ama dönüşünüz 11.30'da görüntülenmiş. Daha sonra 12.00'da yeniden cinayet mahalline gidiyorsunuz üstelik bu kez yanınızda birisi daha var. Ve 14.00'da dönüyorsunuz. O gün cinayet bölgesine neden gittiniz? Tüm bunların yanında yeni bir gelişme daha yaşandı bunun altını çizmek istiyorum." dedi.

Müge Anlı'nın bu sözleriyle Hüseyin Kasnakçı'nın yüzündeki mimikler ve gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı. Müge Anlı şoke eden gelişmeyi paylaştı. Hüseyin Bey ve yakınları iddialara göre Kemal Bey'in ailesini tahdit etmiş...

"YUSUF TUTTU BEN DE ÖLDÜRDÜM"

Hüseyin Kasnakçı ve ailesi Kemal Büyükdeniz'in ailesine, "Bu konuyu uzatır ve bizi suçlamaya devam ederseniz, bu olayı biz Yusuf'la birlikte yaptık. Eğer benim başıma bir şey gelirse Yusuf tuttu ben de öldürdüm derim" dediği ileri sürüldü.

Müge Anlı'nın tüm bu gelişmeleri aktarmasıyla Hüseyin Bey kendisini savundu. Öyle bir şey olmadığını, oraya bir kez gittiğini belirten Hüseyin Kasnakçı, tehdit etmediğini de ileri sürdü.

Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf Büyükdeniz'in konuşmasını istedi. Yusuf'un tutuk tavrı dikkatlerden kaçmadı. Yusuf Büyükdeniz ise Hüseyin Bey'in tehdit ettiğini ifade etti.

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