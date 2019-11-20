ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da araştırılan yaylada işlenen cinayetin katili kim? Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi. Kemal Büyükdeniz cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Büyükdeniz'in oğlu ve komşusu Hüseyin Kasnakçı baş şüpheli olarak Müge Anlı canlı yayınında iddialara yanıt verdi. Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı gerçek karşısında Hüseyin Kasnakçı ne yapacağını şaşırırken Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf'un heyecanlı tavırları dikkat çekti.

Hüseyin Kasnakçı'nın cinayet mahalline gitme görüntülerin açıklayan Müge Anlı, "Hüseyin Bey, sizin cinayet mahalline gidiş görüntünüz yok ancak ben öğrendim ki başka bir yoldan da oraya gidiliyormuş, İlginç olan şu ki gidişiniz yok ama dönüşünüz 11.30'da görüntülenmiş. Daha sonra 12.00'da yeniden cinayet mahalline gidiyorsunuz üstelik bu kez yanınızda birisi daha var. Ve 14.00'da dönüyorsunuz. O gün cinayet bölgesine neden gittiniz? Tüm bunların yanında yeni bir gelişme daha yaşandı bunun altını çizmek istiyorum." dedi.

Müge Anlı'nın bu sözleriyle Hüseyin Kasnakçı'nın yüzündeki mimikler ve gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı. Müge Anlı şoke eden gelişmeyi paylaştı. Hüseyin Bey ve yakınları iddialara göre Kemal Bey'in ailesini tahdit etmiş...

"YUSUF TUTTU BEN DE ÖLDÜRDÜM"

Hüseyin Kasnakçı ve ailesi Kemal Büyükdeniz'in ailesine, "Bu konuyu uzatır ve bizi suçlamaya devam ederseniz, bu olayı biz Yusuf'la birlikte yaptık. Eğer benim başıma bir şey gelirse Yusuf tuttu ben de öldürdüm derim" dediği ileri sürüldü.

Müge Anlı'nın tüm bu gelişmeleri aktarmasıyla Hüseyin Bey kendisini savundu. Öyle bir şey olmadığını, oraya bir kez gittiğini belirten Hüseyin Kasnakçı, tehdit etmediğini de ileri sürdü.

Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz'in oğlu Yusuf Büyükdeniz'in konuşmasını istedi. Yusuf'un tutuk tavrı dikkatlerden kaçmadı. Yusuf Büyükdeniz ise Hüseyin Bey'in tehdit ettiğini ifade etti.