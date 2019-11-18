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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 10:08

Atv canlı izle: ile Tatlı Sert canlı yayınında çember daraldı! Kemal Büyükdeniz'in katili kim?

'da son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan, izleyiciyi ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında, 5 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz'in katili ortaya mı çıkıyor? 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz'i kim ya da kimler öldürdü? Kemal Büyükdeniz'in eşi Nadire Büyükdeniz ve oğlu Yusuf Büyükdeniz katilin kim olduğunu biliyor mu? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 18 Kasım Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında son dakika Kemal Büyükdeniz gelişmesi! Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Büyükdeniz'in oğlu hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! Diğer yandan Müge Anlı canlı yayınına katılan komşu Hüseyin Kasnakçı ile Büyükdeniz ailesi arasında arsa yüzünden husumet olduğu ortaya çıktı. Kemal Büyükdeniz 500 bin liralık arsaya el koyduğu için mi öldürüldü? Oğlu katilin kim olduğunu korktuğu için saklıyor mu? Hepsi ve daha fazlası için 18 Kasım Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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