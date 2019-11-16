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  • Son Güncelleme: 16.11.2019 09:24

bugün ne kadar? ( 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Piyasaların odağında olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sonrası dolar/TL yatay seyir izliyor. Kur hafta boyunca dar bir bantta hareket etti. Euro/TL de 6,35 seviyesinde işlem görüyor. Merkez Bankası'nın kasım ayı beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,0473’ten 5,9055’e geriledi. Merkez Bankası kasım ayı beklenti anketini açıkladı. Peki, bugün euro ve ? İşte güncel kurları ...

Dolar kuru bugün ne kadar?

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün altına inilmesi durumunda 5,70 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 5,79'un direnç konumunda bulunduğunu belirtti. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Peki euro ve dolar ne kadar oldu? 16 Kasım Cumartesi son dakika Kapalıçarşı güncel döviz kurları canlı alış satış fiyatı ne oldu?

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