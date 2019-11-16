Teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün altına inilmesi durumunda 5,70 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 5,79'un direnç konumunda bulunduğunu belirtti. Peki, bugün euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Peki euro ve dolar ne kadar oldu? 16 Kasım Cumartesi son dakika Kapalıçarşı güncel döviz kurları canlı alış satış fiyatı ne oldu?

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