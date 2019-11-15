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  • 15.11.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 18:52

Müslüm filmindeki Bahtiyar kimdir?

Müslüm filmi bu akşam ekranlara geliyor ve film oyuncuları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Müslüm filminin Bahtiyar'ı hakkında arama motorunda araştırma yapılmaya başlandı. "Müslüm filmindeki Bahtiyar kimdir?" sorusu, seyirciler tarafından internette merak konusu oldu. Filmde Bahtiyar karakterine can veren , Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmişti. Kurtlar Vadisi, Cesur ve Güzel, Sakarya Fırat gibi dizilerde rol alan oyuncu, sinema ödülüne de layık görüldü. İşte, Erkan Avcı'nın biyografisi.

Müslüm filmindeki Bahtiyar kimdir?

Müslüm filminin Bahtiyar'ı kimdir? 2018 yılında vizyona giren Müslüm filminde, ana karakterler kadar Bahtiyar rolü de izleyenler tarafından beğeni topladı. Filmde Müslüm Gürses'in yardımcısı Bahtiyar olarak izleyici karşısına çıkan Erkan Avcı, Çukur dizisinde kariyer hayatında büyük çıkış yakaladı. Peki, Müslüm filminin Bahtiyar'ı kimdir? İşte Erkan Avcı'nın hayatı ve merak edilenleri. Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler şimdi Müslüm filmi oyuncuları kimler sorusuyla ilgili araştırma yaparken Müslüm nerede çekildi sorusu merak konusu oldu. İşte Müslüm filmi konusu...

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