Müslüm filminin Bahtiyar'ı kimdir? 2018 yılında vizyona giren Müslüm filminde, ana karakterler kadar Bahtiyar rolü de izleyenler tarafından beğeni topladı. Filmde Müslüm Gürses'in yardımcısı Bahtiyar olarak izleyici karşısına çıkan Erkan Avcı, Çukur dizisinde kariyer hayatında büyük çıkış yakaladı. Peki, Müslüm filminin Bahtiyar'ı kimdir? İşte Erkan Avcı'nın hayatı ve merak edilenleri. Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler şimdi Müslüm filmi oyuncuları kimler sorusuyla ilgili araştırma yaparken Müslüm nerede çekildi sorusu merak konusu oldu. İşte Müslüm filmi konusu...

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