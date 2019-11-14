ATV CANLI YAYIN

Evli ve bir erkek ve bir kızı olmak üzere iki çocuk babası Kemal Büyükdeniz, Anamur İlçesine bağlı Abanoz'da yaşıyordu. Geçimini hurdacılık yaparak sağlıyordu. 15 Ağustos günü evde, eşi Nadire Büyükdeniz ve oğlu Yusuf Büyükdeniz'le birlikteydi. O gün sabah saatlerinde Anamur Devlet Hastanesi'ne gitmek için evden ayrıldı. Ancak daha sonra karar değiştirdi. Hastaneye gitmek yerine, Anamur'a giden minibüslerin durduğu meydanın yakınındaki bir kahvehanede saat 11'e kadar vakit geçirdi. Aynı günün akşam saatlerinde ise ölü bulundu. Müge Anlı ve ekibi Kemal Büyükdeniz'in katilini araştırırken, oğlu ve eşi hakkında çarpıcı iddialarla karşılaştı. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 14 Kasım Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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